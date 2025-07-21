أيمن منصور: بدأت في الأهلي.. والزمالك وجمهوره منحوني كل شيئ

أكد أيمن منصور لاعب السابق أن مباريات الأهلي والزمالك، كانت تمثل تحدي خاص بسبب بداياته في المارد الأحمر.



وقال أيمن منصور في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: بدأت في النادي الاهلي ولكن الزمالك منحني كل شئ وحققت ارقام وبطولات مع الزمالك.



واضاف منصور: انتمائي اصبح للنادي الذي كان مصدر سعادتي وتوهجت بقميصي وهو نادي الزمالك.



وتابع: الزمالك منحني الشهرة والتاريخ وحققت ٨ بطولات مع الزمالك وايضاً بقميص منتخب مصر.



وتابع:جعلت جمهور الزمالك يشعر بالمتعة وهو الأهم بالنسبة لي، وعند غيابي كان الجمهور يشعر أن هناك تاثير وسجلت في نهائي أفريقيا امام كوتوكو في حضور ١٠٠ الف مشجع، وهذا توفيق وكنت لاعب محترف خلال فترة تواجدي في الزمالك لكننني انتمائي أصبح للأبيض.