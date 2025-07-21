قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كتل صحراوية تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن موعد عودة ارتفاع درجات الحرارة وتحذر من الرطوبة
فرصة للعمل فى الحضانات .. التضامن تعلن عن مسابقة بمختلف المحافظات
موعد مراسم قرعة الدوري الجديد.. ورسالة هامة من الرابطة للأندية
حالة الطقس اليوم.. تحذير هام من الحر والرطوبة
النائب العام: التصدي للجرائم الإلكترونية التزام دستوري
إيران تعلن عن جولة محادثات نووية جديدة مع ثلاث قوى أوروبية في إسطنبول
قرار ضد طالب قام بعمل حركات استعراضية بدراجته النارية بالبحيرة
أقل سعر دولار اليوم 21-7-2025
صندوق الإدمان ينظم ورش عمل لأئمة المساجد للتعريف بأضرار تعاطي المواد المخدرة
رسميا.. موعد إجازة 23 يوليو 2025 للموظفين.. ومفاجأة للعاملين في القطاع الخاص
وكيل مصطفي شلبي: عدم التوافق مع الزمالك سبب الرحيل
مشادة بين ياسر إبراهيم وميسي في كأس العالم للأندية.. التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأجواء غير صالحة.. لاعب الأهلي ينتقد إقامة كأس العالم للأندية في أمريكا

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

انتقد اللاعب ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2025 (مونديال الأندية) في الولايات المتحدة الأمريكية، التي ودعهاالأحمر، من دور المجموعات.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحاته عبر قناة الأهلي: "كنا نطمح للتأهل في كأس العالم للأندية، خاصة وأنها النسخة الأولى بالنظام الجديد، الحمد لله، بذلنا كل ما في وسعنا، لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا".

وأضاف: “أردانا كثيرًا أن نترك بصمة في هذه البطولة التي تجمع أفضل 32 فريقا في العالم، وأعتقد أننا لم نقصر في شيء، لكن التسرع في بعض اللحظات، بالإضافة إلى غياب التوفيق، كان له تأثير واضح”.

وأتم: “أرى أننا كنا نستحق الفوز في المباراة الافتتاحية، فقد كنا الطرف الأفضل وأهدرنا العديد من الفرص، كما أن الأجواء في أمريكا لم تكن مثالية لكرة القدم؛ الرطوبة كانت مرتفعة للغاية، والعديد من الفرق اشتكت من هذه الظروف، وليس نحن فقط”.

اللاعب ياسر إبراهيم بطولة كأس العالم للأندية 2025 مونديال الأندية الولايات المتحدة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : إنهاء الفترة المسائية بالمدارس العام الدراسي المقبل

القيادي الإخواني يحيى موسى

العقل المدبر لـ حركة حسم.. السجل الجنائي للقيادي الهارب يحيى موسى

وزير التربية والتعليم

5 قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 رسميًا.. رابط مباشر للحصول عليها

بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

كريم محمود عبد العزيز

صحفية لبنانية تعلن انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

هدير عبد الرازق

3 ساعات تحقيق.. البلوجر هدير عبد الرازق أمام النيابة: كان جوزي واطلقنا

العناصر الارهابية

الداخلية بالمرصاد.. من هم رؤوس الأفعى المخططون لعمليات عدائية بمصر

ترشيحاتنا

الهلال السعودي

بعد اعتذار الهلال.. خطوات قانونية مرتقبة بشأن السوبر السعودي 2025-2026

الأهلي

محمد الشناوي: معسكر الأهلي في تونس يسير بنجاح وهدفنا جميع البطولات

الأهلي

اليوم.. الأهلي يواجه فريق الملعب وديا في معسكر تونس

بالصور

بعد تأكيد انفصالهما.. من هي زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز؟

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

فيديو

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والنط من فوق السور.. اعترافات هدير عبدالرازق أمام النيابة

شهيد موقعة بولاق

مهندس طيران.. الرئيس السيسي يصدر قرارا بشأن أسرة شهيد عملية بولاق

هدير عبد الرازق

بتنط من سور الڤيلا.. شاهد لحظة اقتحام البلوجر هدير عبدالرازق لمنزل طليقها

الطفل

بعد واقعة قيادة طفل سيارة نقل بالبحيرة.. الأمن يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد