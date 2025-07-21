الأجواء غير صالحة.. لاعب الأهلي ينتقد إقامة كأس العالم للأندية في أمريكا

انتقد اللاعب ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2025 (مونديال الأندية) في الولايات المتحدة الأمريكية، التي ودعهاالأحمر، من دور المجموعات.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحاته عبر قناة الأهلي: "كنا نطمح للتأهل في كأس العالم للأندية، خاصة وأنها النسخة الأولى بالنظام الجديد، الحمد لله، بذلنا كل ما في وسعنا، لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا".

وأضاف: “أردانا كثيرًا أن نترك بصمة في هذه البطولة التي تجمع أفضل 32 فريقا في العالم، وأعتقد أننا لم نقصر في شيء، لكن التسرع في بعض اللحظات، بالإضافة إلى غياب التوفيق، كان له تأثير واضح”.

وأتم: “أرى أننا كنا نستحق الفوز في المباراة الافتتاحية، فقد كنا الطرف الأفضل وأهدرنا العديد من الفرص، كما أن الأجواء في أمريكا لم تكن مثالية لكرة القدم؛ الرطوبة كانت مرتفعة للغاية، والعديد من الفرق اشتكت من هذه الظروف، وليس نحن فقط”.