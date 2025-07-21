تعليق مفاجئ من وكيل مصطفى شلبي بعد انتقاله للبنك الأهلي

تحدث سيد مرعي، وكيل اللاعب مصطفى شلبي، على انتقال اللاعب من الزمالك إلى البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد سيد مرعي خلال مداخلة على قناة “أون سبورت” في برنامج “ملعب أون”، على أن صفقة انتقال مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي كانت متكاملة (صفقة جملي).

وأشار إلى أنه تمت إدارتها باحترافية كبيرة من قِبل أشرف نصار، رئيس النادي، الذي حرص على منح اللاعب كامل تقديره وحقوقه.

وأضاف: "مصطفى شلبي من أفضل الأجنحة في الكرة المصرية، وهذا ما أكده مدربون كبار مثل أيمن الرمادي وطارق مصطفى، هو لاعب خلوق وملتزم، وأرى أنه قادر على التألق بشكل كبير في تجربة جديدة".

وتابع: "طارق مصطفى، مدرب البنك الأهلي، يمتلك قدرة واضحة على تطوير اللاعبين، وقد رأينا ذلك من خلال ما قدمه مع أسامة فيصل ومحمد إبراهيم، مصطفى شلبي لم يكن موفقًا في تجربته مع الزمالك، لكنه قد يكون أحد نجوم الموسم المقبل".

واستكمل: “أشيد بجون إدوارد على أسلوب عمله القائم على النظام والهدوء، حيث يعمل وفق احتياجات الفريق وليس لإرضاء الجماهير فقط”.

واختتم قائلًا: “رحيل مصطفى شلبي عن الزمالك جاء بقرار مشترك بين الإدارة واللاعب، انتقاله إلى البنك الأهلي سيكون لمدة عامين، وأفضل عدم الكشف عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة”.