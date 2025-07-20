أخبار النادي الأهلي اليوم 20-7-2025

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أبرز أخبار النادي الأهلي التي حدثت على مدار اليوم الأحد الموافق 20-7-2025.

لليوم الثالث.. وسام أبو علي يواصل التدرب منفردا في الأهلي

يواصل الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، تدريباته الفردية لليوم الثالث على التوالي داخل ملعب مختار التتش، بعد قرار استبعاده من معسكر الفريق الحالي في تونس استعدادًا للموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي والملعب التونسي الودية استعدادا للموسم الجديد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، استعداداته للموسم الجديد 2025/2026 من خلال معسكره الخارجي المقام في تونس، والذي يمتد خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

7.5 مليون دولار.. اتفاق نهائي بين الأهلي والنادي الأمريكي لضم وسام أبو علي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التفاصيل النهائية الخاصة بصفقة انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، إلى أحد أندية الدوري الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسام أبو علي يقتحم قائمة أغلى الصفقات المباعة في تاريخ الأهلي

اقترب النادي الأهلي من إتمام صفقة بيع وسام أبو علي لـ فريق كولومبوس الأمريكي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الأهلي يواصل تدريباته بمعسكر تونس استعدادا لمنافسات الموسم الجديد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في مدينة تونس استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

ريبيرو يجتمع بجهازه المعاون خلال معسكر الأهلي في تونس

عقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعا مهما مع الطاقم المعاون له، على هامش معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والملعب الملعب التونسي الودية

كشفت تقارير صحفية عن أسماء الطاقم التحكيمي الذي يستعد لإدارة مباراة الأهلي والملعب التونسي الودية.