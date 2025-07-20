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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والملعب التونسي الودية استعدادا للموسم الجديد

الأهلي
الأهلي
إسراء أشرف

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، استعداداته للموسم الجديد 2025/2026 من خلال معسكره الخارجي المقام في تونس، والذي يمتد خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

موعد مباراة الأهلي والملعب التونسي الودية استعدادا للموسم الجديد

من المقرر أن يخوض الأهلي خلال المعسكر التحضيري مباراتين وديتين، الأولى أمام فريق الملعب التونسي يوم 21 يوليو، والثانية أمام نادي البنزرتي في 25 من الشهر نفسه، ضمن برنامج الإعداد الفني والبدني الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للموسم المقبل.

كانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تونس منذ أيام قليلة، وسط حالة من التركيز والانضباط داخل صفوف الفريق، في إطار الاستعداد المكثف لانطلاقة الموسم الجديد، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

قائمة الأهلي في معسكر تونس والتي تضم 27 لاعبًا، جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أشرف داري، محمد شكري، عمر كمال عبد الواحد، مصطفى العش، كريم فؤاد، أحمد رمضان “بيكهام”، أحمد عابدين.

خط الوسط:، أحمد رضا، أليو ديانج، أحمد مصطفى “زيزو”، محمود حسن “تريزيجيه”، محمد علي بن رمضان، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي “أفشة”، حسين الشحات، أحمد نبيل “كوكا”، محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، محمد شريف، نيتيس جراديشار، حمزة عبد الكريم.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة ريبيرو في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا المعسكر، من خلال رفع معدلات اللياقة البدنية، وتنفيذ أفكار فنية وتكتيكية جديدة استعدادًا للمنافسة على كافة البطولات في الموسم القادم.

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