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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيراميكا يخوض مواجهة ودية أمام الشنواني اليوم استعدادا للموسم الجديد

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
القسم الرياضي

يواصل فريق سيراميكا استعداداته المكثفة لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، المقرر بدايته في 8 أغسطس المقبل.

ويخوض اليوم الأحد مباراة ودية أمام فريق الشنواني، في إطار سلسلة اللقاءات التحضيرية التي يخوضها الفريق لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا.

وتُعد مواجهة الشنواني هي الثانية لسيراميكا في فترة الإعداد، على أن يلتقي يوم الثلاثاء المقبل مع فريق راية، بينما تواصل إدارة النادي التنسيق لخوض مباريات ودية إضافية لتنفيذ خطط اللعب التي يعتمدها الجهاز الفني بقيادة المدرب علي ماهر.

وفي سياق آخر، اقترب الثنائي صامويل أمادي ويوسف عفيفي، لاعبا الفريق، من الانتقال إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد موافقة المدير الفني علي ماهر على رحيلهما، نظرًا لعدم الحاجة إلى خدماتهما في المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن أمادي سبق له اللعب مع سموحة معارًا الموسم الماضي، وقدم أداءً مميزًا، ما دفع الفريق السكندري لتجديد طلب ضمه، إلى جانب يوسف عفيفي، مع تبقي الإعلان الرسمي فقط من جانب النادي.

من جهة أخرى، يواصل مسئولو سيراميكا جهودهم لتدعيم خط الهجوم، حيث دخل النادي في مفاوضات مع نادي غزل المحلة للتعاقد مع المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة، في ظل رغبة الجهاز الفني في ضمه، رغم تمسك المحلة بالحصول على مليون دولار للاستغناء عنه، وهو المبلغ الذي يرى مسؤولو سيراميكا أنه مبالغ فيه، مطالبين بتخفيضه.

كما ينتظر النادي رد إدارة بيراميدز بشأن إمكانية التعاقد مع الجنوب أفريقي فخري لاكاي، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، لتدعيم الخط الأمامي بجانب المهاجم الصاعد مروان عثمان، الذي يواصل تقديم مستويات مميزة.

وعلى صعيد الصفقات، نجح سيراميكا في التعاقد مع عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي، أبرزهم محمد مغربي مدافع الاتحاد السكندري، وثنائي الأهلي كريم الدبيس وخالد عبد الفتاح، إضافة إلى الحارس محمد طارق.

في المقابل، غادر الفريق عدد من اللاعبين، أبرزهم محمود زلاكة، محمد رضا بوبو، وفخري لاكاي بانتهاء إعارتهم، إلى جانب محمد توني، نور محمد، وعبد الرحمن بودي الذين انتقلوا إلى الاتحاد السكندري، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري إلى الأهلي، بالإضافة إلى علي الجابري الذي انضم إلى كهرباء الإسماعيلية.

سيراميكا كليوباترا سيراميكا الشنواني معسكر سيراميكا

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