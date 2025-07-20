اتحاد الكرة ينظم عزاء ميمي عبد الرازق اليوم بمسجد آل رشدان

ينظم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، مساء اليوم الأحد، عزاء الراحل الدكتور ميمي عبد الرازق، المدير الفني الأسبق للنادي المصري البورسعيدي ورئيس لجنة التخطيط بالنادي، وذلك بمسجد آل رشدان.

وتستقبل أسرة الفقيد العزاء في قاعة الفتح من الساعة 7:30 وحتى 10:30 مساءً، بحضور أصدقائه ومحبيه من الوسط الرياضي.

وكان ميمي عبد الرازق قد توفي عن عمر ناهز 65 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة، حيث وُلد في 13 يناير عام 1960، وترك بصمة واضحة في تاريخ الكرة المصرية، خاصة مع النادي المصري الذي ارتبط اسمه به على مدار سنوات.

وقبل وفاته، تولى عبد الرازق رئاسة لجنة التخطيط بالنادي المصري، بعد نجاحه في قيادة الفريق خلال الجولتين الأخيرتين من الدوري الممتاز، عقب رحيل المدير الفني التونسي أنيس بوجلبان بسبب تراجع النتائج.

وقاد عبد الرازق الفريق للفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد، ثم الفوز على حرس الحدود بثنائية نظيفة، ليُنهي الموسم في المركز الرابع برصيد 42 نقطة، ويؤمن بطاقة المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم المقبل.

وفي أعقاب رحيله، أعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، الحداد لثلاثة أيام على روح الفقيد، مع تعليق كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية داخل النادي، حدادًا على أحد رموزه التاريخيين.