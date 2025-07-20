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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لليوم الثالث.. وسام أبو علي يواصل التدرب منفردا في الأهلي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
القسم الرياضي

يواصل الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، تدريباته الفردية لليوم الثالث على التوالي داخل ملعب مختار التتش، بعد قرار استبعاده من معسكر الفريق الحالي في تونس استعدادًا للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد سلم اللاعب برنامجًا خاصًا للتدريب في القاهرة، يشمل الجري حول الملعب وأداء تدريبات داخل صالة الجيم، بعد استبعاده من قائمة المعسكر الذي يشهد إقامة مباراتين وديتين يومي 21 و25 يوليو أمام الملعب التونسي والبنزرتي.

جاء قرار استبعاد وسام أبو علي نتيجة غيابه عن القياسات البدنية التي خضع لها لاعبو الفريق مع بداية فترة الإعداد، وعدم خضوعه لأشعة طبية لتحديد حجم إصابته، إلى جانب تغيّبه عن بعض الحصص التدريبية، ما دفع الجهاز الفني لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقه.

وقال محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، إن الأهلي يتعامل بحسم مع أي مخالفة للانضباط، مشددًا على أن اللائحة تطبق على الجميع دون استثناء، سواء كانوا لاعبين كبارًا أو ناشئين.

وأكد يوسف أن الأهلي لا يمانع في رحيل وسام أبو علي حال رغبته في ذلك، ولكن بشرط وصول عرض مالي مناسب، مشيرًا إلى أن اللاعب تلقى عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري الأمريكي تصل قيمته إلى 4.5 مليون دولار سنويًا.

وباتت العلاقة بين النادي واللاعب متوترة في الفترة الأخيرة، ما يجعل استمرار أبو علي مع الفريق في الموسم المقبل أمرًا مستبعدًا، في ظل رغبته القوية في خوض تجربة احترافية جديدة.

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