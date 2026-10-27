خبراء وممثلو شركات دولية يستعرضون دور التكنولوجيا الحديثة في استدامة خدمات المياه.. تفاصيل

شهدت فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، في دورته الخامسة، والمنعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، انعقاد الجلسة السادسة بعنوان «التقنيات المستدامة والمشغلون المهرة والإدارة الفعالة لمرافق المياه من أجل خدمات مائية مرنة»، بمشاركة عدد من الخبراء وممثلي الشركات المصرية والدولية المتخصصة في تكنولوجيات المياه والصرف الصحي.

وأدار الجلسة الدكتور مصطفى موسى، مدير وادي العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وتناولت الجلسة أهمية تبني التقنيات المستدامة في إدارة وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، وتطوير قدرات العاملين والمشغلين، وتطبيق نظم الإدارة الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز قدرة المرافق على مواجهة التحديات التشغيلية والبيئية.

أهم المحاور

وتضمنت محاور مشاركة الدكتور المهندس نوربرت مولر-بلاتكه، ممثل شركة TIA GmbH الألمانية، أهمية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة في معالجة مياه الصرف الصحي، وتطوير حلول فنية تتناسب مع الاحتياجات التشغيلية المختلفة، مع التركيز على كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء البيئي لمنظومات المعالجة.

كما تناولت المحاور المرتبطة بمشاركة المهندس أحمد محسن، ممثل مجموعة جهينة، أهمية الإدارة الفعالة للمياه داخل المنشآت الصناعية، وتطوير منظومات معالجة الصرف الصناعي، وتحسين كفاءة استخدام المياه والموارد، بما يدعم التوجه نحو تطبيق ممارسات إنتاج أكثر استدامة، ويعزز دور القطاع الخاص في الحفاظ على الموارد المائية.

وفي السياق ذاته، شملت محاور مشاركة نونو سانتوس، القائد التجاري بمجموعة Waterleau Group البلجيكية، دور الحلول التكنولوجية الحديثة في تطوير منظومات معالجة المياه والصرف الصحي والصناعي، وأهمية الجمع بين كفاءة التصميم والتشغيل والصيانة، بما يسهم في تحسين الأداء وخفض تكاليف التشغيل وتعزيز الاستدامة.

كما ناقشت الجلسة أهمية الاستثمار في تنمية مهارات المشغلين والكوادر الفنية، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل المستمر، إلى جانب الاستفادة من الحلول الرقمية وأنظمة المراقبة والتحكم الحديثة، بما يساعد على تحسين إدارة الأصول، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وضمان استمرارية الخدمات.

وسلطت المناقشات الضوء على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والشركات المتخصصة، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتطوير الحلول الملائمة لاحتياجات قطاع المياه والصرف الصحي في مصر.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن تحقيق خدمات مائية مرنة ومستدامة يتطلب التكامل بين التقنيات الحديثة، والعنصر البشري المؤهل، والإدارة الفعالة للمرافق، مع استمرار تطوير منظومات التشغيل والصيانة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.