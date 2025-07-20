7.5 مليون دولار.. اتفاق نهائي بين الأهلي والنادي الأمريكي لضم وسام أبو علي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التفاصيل النهائية الخاصة بصفقة انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، إلى أحد أندية الدوري الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن الصفقة باتت قريبة من الحسم، موضحًا:«صفقة وسام أوشكت على النهاية، الأهلي طلب طلبات معينة وكان في شد وجذب وكلام كتير، لكن طلبات الأهلي كلها تحققت خلاص، وساعات وتنتهي الصفقة بإذن الله».



وأضاف أن الأهلي كان قد اشترط الحصول على 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، وتم الاتفاق على 15%، إلى جانب مقابل مادي يصل إلى 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى 2 مليون دولار امتيازات أخرى.

وتابع شوبير قائلًا:«بكدا يكون الأهلي بيسدل الستار على القصة اللي شغلت الناس من بدري».

ويأتي اقتراب رحيل وسام أبو علي بعد رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة، وسط اهتمام من عدة أندية خارجية، أبرزها من الدوري الأمريكي.







