وائل القباني يوضح الفارق بين موقف زيزو ووسام أبو علي: «العقد هو الفيصل»

شدّد وائل القباني على أن المقارنة بين موقف أحمد سيد زيزو مع الزمالك، ووسام أبو علي مع الأهلي، غير منطقية، مؤكدًا أن الفارق الجوهري يتمثل في المدة المتبقية في عقد كل لاعب.

وقال القباني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر: “عقد زيزو كان باقي فيه 6 شهور، لكن وسام عنده 4 مواسم، وده بيدي الأهلي الحق الكامل في تحديد مصيره”.

وتطرق القباني إلى تجربته الشخصية، قائلًا: “لما الزمالك رفض يجدد لي بالمبلغ اللي طلبته، وقّعت وقتها للأهلي لأني كنت لاعب حر، وبعدها رجعت الزمالك، وكنت واضح من البداية، مع إن طلباتي المالية وقتها ما كانتش مبالغ فيها من وجهة نظري”.