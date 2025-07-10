وائل القباني: أنصح مصطفى شلبي بالرحيل عن الزمالك

نصح وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، لاعب الفريق مصطفى شلبي بالرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لتخفيف الضغط الجماهيري.

وقال القباني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": "أنصح مصطفى شلبي بالخروج على سبيل الإعارة في الصيف فالثقة بينه وبين الجماهير أصبحت شبه منعدمة، وشعرت بالغضب من الهجوم العنيف الذي تعرض له بعد إهداره ركلة جزاء في نهائي كأس مصر".

وأضاف:

"مصطفى شلبي لاعب جيد للغاية ويمتلك قدرات كبيرة، والإعارة ستكون فرصة جيدة له من أجل استعادة مستواه، ثم العودة بقوة إلى الزمالك من جديد".

وفي سياق آخر، كشف القباني عن كواليس موقف أحمد سيد زيزو، قائلاً:"الكابتن أيمن الرمادي اقترح في وجودي وأمام أحد أعضاء مجلس الإدارة، مشاركة زيزو، لكن تم رفض الأمر. هذا الاقتراح لم يأت من عند الكابتن أيمن، بل عُرض عليه من أحد أفراد الجهاز الفني المعاون".

وأوضح:"زيزو لم يشارك في التدريبات الجماعية منذ بداية تواجدنا، بل وقبل ذلك أيضًا، لم يكن يشارك في التدريبات أو المباريات".

وتابع:"تُوجنا بكأس مصر لأن العمل كان جماعيًا، وليس فرديًا، وكان هناك عدالة في اختيارات التشكيل، وهذا ما صنع الفارق".

وعن الأزمة التي حدثت في معسكر نهائي الكأس، قال القباني:

"بالفعل حدثت أزمة بين أحد نجوم الفريق وعضو في مجلس الإدارة، لكنها لم تستغرق وقتًا طويلًا وتم احتواؤها سريعًا، بفضل التعامل الحكيم مع الموقف".