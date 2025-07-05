وائل القباني: الانضباط أولوية في الزمالك.. وإجراءات صارمة ضد المخالفين

كشف وائل القباني، المدير السابق لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل فترة عمله القصيرة داخل الجهاز الإداري للفريق، مؤكدًا أن الالتزام والانضباط كانا شعار المرحلة، إلى جانب الحفاظ الكامل على أسرار الفريق، رغم الظروف الصعبة التي مر بها النادي آنذاك.

وقال القباني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن على قناة DMC:

أثناء تواجدي مع الفريق، لم يتم تسريب أي من أسرار العمل، وهو ما أعتبره إنجازًا حقيقيًا للجهازين الفني والإداري.

وأضاف القباني قصة انضباطية جرت داخل الفريق، حيث تم توقيع عقوبات على لاعبين اثنين لاستخدامهما الهاتف المحمول أثناء تواجدهما على دكة البدلاء خلال مباراة رسمية.

وأوضح: بعد استبدالهما في الشوط الأول، فوجئنا باستخدامهما للهاتف، رغم تنبيهات المدير الإداري المتكررة، أحد اللاعبين استجاب، بينما الآخر رفض وتحدثت معه شخصيًا، فرد قائلاً: متزعقليش؟!.

وتابع: الرد لم يكن مقبولًا، فقررنا توقيع عقوبة أشد عليه مقارنة بزميله الآخر، في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب داخل الفريق.

وأكد القباني أن هذه المواقف تظهر حجم العمل الذي كان يبذل للحفاظ على الانضباط داخل النادي، قائلًا: حتى في الأوقات الصعبة، كان هدفنا أن تظل أسرار الفريق داخل غرفة الملابس.

