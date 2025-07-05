قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال يتصدر القائمة.. حصيلة أرباح الأندية العربية في مونديال الأندية
دعاء يوم عاشوراء مجرب ومستجاب.. ردده أثناء الصيام
محافظ المنوفية يزور مصابي الطريق الإقليمي بمستشفى الباجور العام
هل يجوز الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء؟.. الإفتاء تجيب
الحرس الثوري يتوعد برد "ساحق" إذا وقع أي هجوم جديد على إيران
هل التردد في إكمال صيام عاشوراء يبطله أم يقلل الثواب؟ ..الإفتاء تجيب
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان
دعاء يوم عاشوراء للهداية والفرج .. اغتنمه وردده الآن
كل ما تريد معرفته عن شهادات العائد المرتفع في مصر.. عوائد تصل إلى 27%
مصرع 9 وإصابة 11 شخصا.. شهود العيان يروون تفاصيل صادمة في حادث الإقليمي
الصحة: 9 وفيات و11 مصابا في حادث الطريق الإقليمي
قمة استثنائية لـ"بريكس" تنطلق غداً في ريو دي جانيرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وائل القباني: الانضباط أولوية في الزمالك.. وإجراءات صارمة ضد المخالفين

وائل القباني
وائل القباني
منتصر الرفاعي

كشف وائل القباني، المدير السابق لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل فترة عمله القصيرة داخل الجهاز الإداري للفريق، مؤكدًا أن الالتزام والانضباط كانا شعار المرحلة، إلى جانب الحفاظ الكامل على أسرار الفريق، رغم الظروف الصعبة التي مر بها النادي آنذاك.

وقال القباني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن على قناة DMC:
أثناء تواجدي مع الفريق، لم يتم تسريب أي من أسرار العمل، وهو ما أعتبره إنجازًا حقيقيًا للجهازين الفني والإداري.

وأضاف القباني قصة انضباطية جرت داخل الفريق، حيث تم توقيع عقوبات على لاعبين اثنين لاستخدامهما الهاتف المحمول أثناء تواجدهما على دكة البدلاء خلال مباراة رسمية.

وأوضح: بعد استبدالهما في الشوط الأول، فوجئنا باستخدامهما للهاتف، رغم تنبيهات المدير الإداري المتكررة، أحد اللاعبين استجاب، بينما الآخر رفض وتحدثت معه شخصيًا، فرد قائلاً: متزعقليش؟!.

وتابع: الرد لم يكن مقبولًا، فقررنا توقيع عقوبة أشد عليه مقارنة بزميله الآخر، في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب داخل الفريق.

وأكد القباني أن هذه المواقف تظهر حجم العمل الذي كان يبذل للحفاظ على الانضباط داخل النادي، قائلًا: حتى في الأوقات الصعبة، كان هدفنا أن تظل أسرار الفريق داخل غرفة الملابس.
 

وائل القباني نادي الزمالك برنامج الكابتن أحمد حسن القباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟.. الأزهر يحسم الجدل في صومه دون تاسوعاء

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي

وداع مؤلم.. ماذا حدث لـ يوسف الشيمي تحت عجلات القطار؟ القصة الكاملة

الإيجار القديم - أرشيفية

خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم

ترشيحاتنا

ارشيفية

القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يواصل استهداف طالبى المساعدات فى غزة

مهرجان المسرح القومي بأسيوط

عادل عبده: مهرجان المسرح القومي بأسيوط تحول إلى عُرس فني ونسعى للتوسع

جانب من اللقاء

هند الضاوى: ترامب تاجر مش عايز يحارب حد

بالصور

ضبط 35 طن مواد كيميائية و200 كرتونة حلوى أطفال مجهولة المصدر ببلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

«اتقرصت؟ اعرف مين اللي قرصك واعمل إيه».. نصائح مهمة من نجل د. هاني الناظر

نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية
نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية
نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية

كليتك في خطر.. 8 عادات تحميك من الفشل الكلوي قبل فوات الأوان

عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة
عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة
عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة

وداعا الالتهاب المزمن.. دراسة تكشف سرا عن استعادة بروتين مفقود

بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن
بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن
بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن

فيديو

محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

شعار سوريا

العقاب الذهبي.. رسائل من سوريا للعالم

عادل إمام

بعد 27 عاما.. رامي إمام يعيد مقطع فيديو لوالده من حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد