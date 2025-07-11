وائل القباني: خروج شلبي إعارة سيكون إنقاذًا لمشواره في الزمالك

وجه وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، نصيحة صريحة للاعب الفريق مصطفى شلبي، بضرورة مغادرة القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة، لتخفيف حدة الضغوط الجماهيرية واستعادة مستواه الفني.

وقال القباني، في تصريحات عبر قناة «MBC مصر 2»: "نصيحتي لمصطفى شلبي أن يخرج معارًا هذا الصيف، الثقة بينه وبين جماهير الزمالك أصبحت شبه منعدمة، وشعرت بالغضب من الهجوم القاسي عليه بعد إهداره ركلة الجزاء في نهائي كأس مصر".

وأضاف: "شلبي لاعب جيد جدًا ويمتلك إمكانات كبيرة، والإعارة ستكون فرصة مناسبة له للظهور من جديد بعيدًا عن الضغوط، ثم العودة بقوة لارتداء قميص الزمالك".

ويواجه مصطفى شلبي حاليًا انتقادات لاذعة من جماهير الزمالك بسبب تذبذب مستواه، خاصة بعد إضاعته لركلة جزاء حاسمة في نهائي كأس مصر، وهي اللقطة التي كادت أن تكلف الفريق اللقب لولا نجاحه في حسم المباراة لاحقًا.