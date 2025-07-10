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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف عبد الفضيل: وائل القباني نجح في مهمته مع الزمالك.. والتتويج بكأس مصر دليل بصمته

شريف عبد الفضيل
شريف عبد الفضيل
إسلام مقلد

أشاد شريف عبد الفضيل، نجم النادي الأهلي السابق، بالدور الذي لعبه وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، خلال فترة تواجده القصيرة داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن جهوده ساهمت في تتويج الفريق بلقب كأس مصر رغم توليه المسؤولية لفترة لم تتجاوز 33 يومًا.

وقال عبد الفضيل خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "خلال فترة تواجد وائل القباني كمدير للكرة، الزمالك حصل على بطولة كأس مصر، ومكنش فيه أي أزمة واضحة، وده في حد ذاته إنجاز يُحسب ليه."

وأضاف: "أيمن الرمادي هو قدم مجهود رائع، وكان جاي لتدريب الزمالك لمدة شهر واحد فقط، وكان عارف طبيعة المهمة، وده شبه اللي حصل في الأهلي لما الكابتن فتحي مبروك أو الكابتن عبد العزيز عبد الشافي مسكوا تدريب الفريق لفترة مؤقتة ونجحوا، فتم الإبقاء عليهم في الجهاز الفني."

وتابع: "موقف الرمادي مختلف شوية، لكني شايف إنه حقق إنجاز مهم، والتتويج بكأس مصر خلال 30 يوم بس مش سهل، كمان الكابتن وائل القباني كان ليه بصمة واضحة في الفريق، ووجهة نظري إن الفترة اللي قضاها كانت كافية، لكن طبيعي التحديات والتطلبات هتزيد الموسم الجديد."

واختم عبد الفضيل تصريحاته بالإشارة إلى أن التتويج ببطولة في هذا التوقيت الصعب يعتبر نجاحًا يحسب لكل أفراد المنظومة، ويؤكد أن العمل الجماعي المتناغم هو مفتاح البطولات.

شريف عبد الفضيل النادي الأهلي وائل القباني نادي الزمالك الزمالك

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