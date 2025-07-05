وائل القباني: أتعرض لحملة ممنهجة.. ولم أفشِ أسرار الزمالك

عبر وائل القباني مدير الكرة السابق بنادي الزمالك عن حزنه الشديد من الحملة الممنهجة ضده بعد تصريحاته خلال برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، واتهامه بتسريب أخبار النادي.

وقال القباني في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "هناك حملة ضدي، وأنا لا أريد أن أعرف من وراء وذلك، ولكن البعض يقول إنني أفشيت أسرار النادي وهذا غير صحيح".

وتابع: "أنا لم أفشي أسرار النادي، ولم أخطئ في أي شخص، أنا فقط قمت بتوضيح بعض الأشياء، ولم أتحدث عن عيوب النادي، وأشدت بـ أحمد سليمان وهشام نصر، وقلت أنهم تعاونوا معنا لعبور المرحلة".

وأكمل: "لابد من الجمهور أن يفرق ما بين تسريب أسرار النادي خلال العمل والتواجد به، والحديث بعد نهاية العمل، وتحدثت بعد انتهاء الموسم، ولم أخطئ في حق أي شخص، أنا فقط وضحت الصور ليس إلا".

وأضاف: "هل عندما أتحدث عن معاقبة 2 لاعيبة بسبب التليفون.. أو أن الزمالك وفر 15 مليون في ظروف صعبة.. وعقوبة دونجا.. هل تلك الأمور تسئ إلى نادي الزمالك؟.

وذكر: "لم أخرج أسرار نادي الزمالك ويجب أن يكون هناك شفافية، والجميع يعرف ما حدث في أزمة دونجا أو السعيد أو أحمد حمدي، ولكن كان هناك معلومات مغلوطة، ومن حقنا نطلع نقول ونحفظ حق النادي، وقولت أن النادي تكفل بسفر حمدي.. وقولت أنني أرسلت له صورة الشيك.. هل هذا يضر النادي؟.. أنا فقط وضحت الصورة ليس إلا.

واختتم القباني حديثه قائلا: "الحمد لله أنا لا أقلق من أي شئ، وبحب النادي ووضحت العديد من الأمور وهناك أسرار لم تخرج، حرصا على استقرار النادي، والرجل الصريح والواضح هو من يأتي عليه الهجوم، ولم أطلب أن أدخل النادي".