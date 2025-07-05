شروط الأهلي لبيع وسام أبو علي والنادي يفاوض البديل.. خاص

اكدت إدارة الكرة بالأهلي أنه حتي الأن لم يتم التوصل لإتفاق نهائي لبيع وسام أبوعلي الي الريان القطري.

وقال مصدر بالأهلى في تصريحات خاصة لصدي البلد أن أخر عرض وصل للاهلي كان 8 ملايين دولار بخلاف بعض الإمتيازات الأخري.

وأضاف:" الأهلي حدد مبلغ 10.5 مليون دولار للتخلي عن اللاعب كحد ادني ".

وأوضح:" فكرة الضغوط التي يمارسها البعض علي الأهلي لن يكون لها نتيجة لأن إدارة الكرة يهمها في الأساس صالح النادي".

وشدد أن الأهلي حدد البديل ويتفاوض معه حاليا للتعاقد معه لمجرد اعلان رحيل وسام أبوعلي".