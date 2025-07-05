ثنائي فلسطيني على رادار الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق مع مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، فأن هناك لاعبين آخرين مرشحين للانتقال لصفوف الفريق الأهلي، ومنهم ثنائي من فلسطين وهم أسد الحملاوي ويوسف ساليتش.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الأهلي لم يتواصل مع أسد الحملاوي بشكل رسمي حتى الآن، ولم يتم مخاطبة اللاعب أو ناديه حتى الآن.

وأضاف: يوسف ساليتش لاعب كارديف سيتي الانجليزي كان من ضمن المرشحين مسبقا للنادي الأهلي، ولكن مارسيل كولر المدرب السابق للفريق لم يرد على لجنة الاسكاوتنج بشكل سريع، مما أدى في النهاية لعدم اتمام الصفقة.