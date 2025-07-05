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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عروض خرافية من أندية كبيرة لشراء وسام أبوعلي .. وهذا شرط الأهلي

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي
حسام الحارتي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي يمتلك 3 عروض رسمية لشراء عقد وسام أبوعلي، منها عرض الريان القطري الذي تخطى 8 مليون دولار، ونفس المبلغ قدمه الوصل الإماراتي لشراء عقد اللاعب.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: العرض الأمريكي الذي تم تقديمه للأهلي في مارس الماضي، لا زال موجودًا لشراء عقد وسام أبوعلي، وقاموا بتجديد الطلب بشكل رسمي خلال الساعات الماضية، ولكن العرض متوقف عند 6 مليون دولار.

وأضاف: وسام أبوعلي يميل لقبول العرض الأمريكي وهو يريد العيش هناك، وأبلغ مسئولي الأهلي بذلك، ولكنهم طالبوا اللاعب ووكيله بضرورة وصول العرض للمبالغ المطلوبة من النادي وهي 10 مليون دولار.

وأكمل: الأهلي لا يمانع بيع عقد وسام أبوعلي في حالة وصول العروض لشراء عقده لـ10 مليون دولار.. ورغم أن الأهلي كان يريد الاحتفاظ باللاعب لكن ضغوط وسام ووكيله كبيرة من أجل المغادرة.

وزاد: الأهلي تحدث مع خوسيه ريبيرو المدير الفني، والذي ابلغهم بالموافقة على رحيله لأنه طالما رغبة اللاعب الرحيل، لأنه لو أكمل مع النادي مستقبلا سيكون في حالة تشتت، لذلك المدرب وافق على بيع عقد المهاجم الفلسطيني بشكل رسمي.

وأوضح: الأهلي لازال يُفاضل بين العروض، وسيختار الأنسب بكل تأكيد، وحتى الآن لم يتلقى النادي أي عروض ألمانية كما تردد، فقط العروض من الوصل الاماراتي والريان القطري بـ8 مليون دولار، والعرض الأمريكي بـ6 مليون دولار.

وأتم: جمهور الأهلي عليه أن يهيئ نفسه بأن وسام أبوعلي لن يكون موجودًا مع الفريق، والنادي تحرك بشكل رسمي للتعاقد مع البديل

الأهلي وسام أبوعلي الريان القطري الوصل الإماراتي العرض الأمريكي جمهور الأهلي

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