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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك: تعاقدتم مع 31 لاعبًا في عامين

طارق يحيي
طارق يحيي
ميرنا محمود

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأبيض يمر بظروف صعبة وأزمات متلاحقة، مطالبًا مجلس الإدارة بسرعة اتخاذ القرارات اللازمة من أجل استعادة الاستقرار داخل القلعة البيضاء.

وقال يحيى، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "كل يوم بنصحى على مشكلة جديدة في الزمالك، والأمور في النادي ربنا ساترها، وكويس إنها ماشية كده".

وأضاف: "الظروف اللي بيمر بها الزمالك مشفتهاش في حياتي، ومستغرب مين بيفكر ومين بياخد القرار؟ يعني حسام الزناتي جاي ولا لأ؟ ولازم يكون فيه حسم".

وتابع: "الزمالك تعاقد في سنتين فقط مع 31 لاعبًا رغم إيقاف القيد، وكان فيه فلوس، والصفقات دي كانت بفلوس وراحت في أماكن غلط، وفي لاعيبة نجحت ولاعيبة لا، وفي لاعيبة رفعت قضايا".

وعن إمكانية الاستعانة بمدرب عام أجنبي، قال: "أنا ضد التعاقد مع مدرب عام أجنبي، وعندنا أولاد النادي كتير تقدر تشتغل مع معتمد جمال، ووجود مساعد أجنبي هيخلي معتمد جمال يتوتر ويعمل أزمة".

وواصل: "الله يكون في عون لاعيبة الزمالك ومعتمد جمال، وأنا اتكلمت مع معتمد، وهو بيجهز اللاعبين من خلال مباريات رسمية وليست ودية بسبب ضيق الوقت، وأتمنى المشاكل دي تتحل قبل دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا".

وشدد نجم الزمالك السابق على ضرورة تحرك مجلس الإدارة، قائلًا: "أتمنى يكون فيه سرعة في القرارات من مجلس الزمالك، حتى يعود النادي لمكانته".

وعن عودة ناصر منسي إلى التدريبات، أوضح: "الزمالك معندوش خيار تاني، ولازم يكون فيه مرونة شوية، وهو لاعب مؤدب والأزمة انتهت".

وتطرق يحيى إلى ملف تجديد عقود اللاعبين، قائلًا: "الزمالك اسم كبير، وأحمد فتوح عايز يجدد أهلا وسهلا، مش عايز يمشي، ولازم يكون فيه واجهة تقعد مع اللاعبين لتجديد العقود، زي جمال عبدالحميد أو أيمن يونس، وتكون مسؤولة عن التعاقدات".

واختتم تصريحاته قائلًا: "التتويج بدوري أبطال أفريقيا الموسم ده هيحل مشاكل الزمالك، وهيودي النادي في مكان تاني خالص".

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