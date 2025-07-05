الأهلي يحدد ودياته في معسكر تونس استعدادا للموسم الجديد

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على خوض ثلاث مباريات ودية خلال معسكر الفريق الخارجي، المقرر إقامته في مدينة طبرقة التونسية خلال الفترة من 18 حتى 29 يوليو الجاري، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الكروي الجديد.

وتبدأ وديات الأهلي يوم 21 يوليو بمواجهة اتحاد قسنطينة الجزائري، ثم يلتقي الفريق مع الترجي التونسي يوم 25 يوليو، على أن يختتم مبارياته بمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 28 يوليو، ضمن احتفالات الأخير بمئويته.

وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة 18 يوما بعد خروجه من كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة، حيث عادت البعثة إلى القاهرة يوم 25 يونيو.

ومن المنتظر أن يستأنف الأهلي تدريباته يوم 14 يوليو على ملعب التتش، حيث سيخضع اللاعبون لفحوصات طبية وقياسات بدنية قبل السفر إلى تونس يوم 18 يوليو.

وكان من المخطط إقامة المعسكر في إسبانيا، قبل أن يتم الاستقرار على مدينة طبرقة التونسية بدلا منها.