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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بـ 9 لاعبين.. باريس يهزم ميونخ ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
القسم الرياضي

تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على نظيره بايرن ميونخ الألماني، بثنائية نظيفة، في إطار دور ربع النهائي.

وجاء هدف بايرن عن طريق دايوت أوباميكانو في الدقيقة 45+2 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وسجل ديزيريه دوي الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 78.

ثم سجل عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 90+5.

وشهدت الدقيقتان 82، 90+2، حصول كل من ويليام باتشو ولوكاس هيرنانديز على بطاقتين حمراويتين.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليام باتشو – نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيز – فيتور فيريرا – فابيان رويز.

خط الهجوم: ديزيريه دوي – برادلي باركولا – كفاراتسخيليا.

فيما جاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كونراد لايمر – دايوت أوباميكانو – جوناثان تاه – يوسيب ستانيشيتش.

خط الوسط: جوشوا كيميتش – بافولوفيتش – مايكل أوليس.

خط الهجوم: سيرج جنابري – كينجسلي كومان – هاري كين

باريس سان جيرمان كأس العالم للأندية بايرن ميونخ

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