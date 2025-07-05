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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مشاركة متميزة للأولمبياد الخاص المصري باليوم العالمي للريشة الطائرة في العين السخنة

ابطال الأولمبياد الخاص
ابطال الأولمبياد الخاص
كريم عاطف

في أجواء مفعمة بالحماس والروح الرياضية، شارك ابطال الأولمبياد الخاص المصري في احتفالية الاتحاد المصري للريشة الطائرة المميزة باليوم العالمي للريشة الطائرة، وذلك في إطار جهود الطرفين لتعزيز الدمج المجتمعي من خلال الرياضة وتوفير الفرص المتكافئة لجميع فئات المجتمع .

شهد الحدث حضورًا مشرفًا من قيادات الاتحاد المصري للريشة الطائرة، من بينهم الأستاذة مروة علي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، ونائب رئيس الاتحاد العربي وشريف جعفر السكرتير العام للاتحاد المصري، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي والدكتور أحمد رضا مسؤول التطوير بالاتحاد الأفريقي للريشة الطائرة.

بينما شارك من الأولمبياد الخاص المصري الأستاذ محمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب والدكتور مصطفى شوقي مدير تكنولوجيا الرياضة والمدير الفني للريشة الطائرة والدكتورة نهى أبو الفتوح منسق منطقة حلوان ومشاركة اللاعبين ماري مجدي ومريم رفاعي وياسمين حسين وعبد الرحمن صلاح وأشرف محمود وأحمد سامح  وخالد رأفت من مركز شباب حلوان واللاعبين آية أحمد عبد الحميد وحازم محمد شوقي  ويوسف محمد من مؤسسة اطفال أبطال .


صرح الاستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري بإن الاحتفال باليوم العالمي للريشة الطائرة هو تجسيد حي لأهداف الأولمبياد الخاص في تمكين اللاعبين ذوي الإعاقة الفكرية من خلال الرياضة ، معبرا عن فخره بالتعاون المثمر مع الاتحاد المصري للريشة الطائرة، والذي يعكس الالتزام المشترك بنشر ثقافة الدمج وتحقيق المساواة.

من جانبها أكدت الدكتورة هادية حسني رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة  علي أن الرياضة هي أداة قوية للتقارب الإنساني، ووجود لاعبي الأولمبياد الخاص المصري اليوم يعكس مدى تطور مفهوم الدمج في الرياضة المصرية ، مشيرة الي ان الاتحاد المصري للريشة الطائرة يسعي دائمًا إلى دعم كل المبادرات التي تخلق بيئة رياضية عادلة وآمنة للجميع، دون استثناء .

وقد تضمنت الاحتفالية علي عددا من  الفعاليات منها عروضا ومباريات استعراضية جمعت بين لاعبي الأولمبياد الخاص المصري وأقرانهم من مؤسسات رياضية مختلفة، في صورة رائعة للدمج والمساواة ببورتو السخنة .


ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة من الأنشطة المشتركة التي تسعى لتعزيز التعاون المؤسسي بين الأولمبياد الخاص المصري والاتحاد المصري للريشة الطائرة، بهدف بناء مجتمع أكثر شمولًا يضمن لجميع أفراده الحق في ممارسة الرياضة وتحقيق الذات.

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