كأس العالم للأندية ....موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

يواجه فريق ريال مدريد نظيره بوروسيا دور تموند علي ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، مساء السبت في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025





موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند



تنطلق مباراة الريال ضد دورتموند تنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة مساء السبت 5 يوليو بتوقيت القاهرة، وسط ترقب كبير من عشاق الفريقين

ينتظر أن يعود النجم الفرنسي كيليان مبابي للظهور في التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد خلال مواجهة بوروسيا دورتموند، بعدما غاب عن اللعب فى معظم المباريات السابقة للإصابة.

وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه الصعب على يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "هارد روك"، ضمن منافسات دور الـ16