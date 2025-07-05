إعارة عمرو خليل حارس مرمى الاتحاد السكندري إلى نادي أبو قير للأسمدة

وافق مسئولو نادي الاتحاد السكندري على إعارة عمرو خليل حارس مرمى الفريق إلى نادي أبو قير للأسمدة، لمدة موسم واحد، من أجل اكتسابه الخبرات اللازمة قبل العودة إلى صفوف زعيم الثغر في الموسم بعد القادم.



ويتفاوض الاتحاد مع عدد كبير من اللاعبين لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، خاصة أنه يحتاج لإبرام قرابة 10 صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي

وقرر الاتحاد فسخ عقود كل اللاعبين الأجانب، بخلاف الثنائى مورو ساليفو وفان ديريك، فى ظل عدم القناعة بقدرات كل اللاعبين الأجانب الذين تواجدوا فى صفوف زعيم الثغر فى الموسم الماضى.

واستقر مسئولو نادى الاتحاد السكندرى على إنهاء الارتباط مع كل اللاعبين الأجانب المقيدين فى صفوف الفريق بخلاف الثنائى مورو ساليفو وفان ديريك، حيث يرغب فى بقاء الثنائى، بعدما ظهرا بمستوى جيد مع زعيم الثغر فى الموسم الماضى.

وأنهى مسئولو الاتحاد الارتباط مع باقى الأجانب وهم ايمانويل ابياه وفليبي ناسيمنتو وموسى عبد اللاي وأوبين كرامو وصديق اسياكا مع بقاء الثنائي ساليفو وديريك

