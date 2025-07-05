أسامة حسن لـ أحمد رفعت: واحشني هزارك معايا يا أطيب خلق الله

أحيا أسامة حسن نجم الزمالك السابق ذكري وفاة اللاعب أحمد رفعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أسامة حسن:"بكره إن شاء الله هتكون الذكري الأولى لأحمد رفعت ربنا يرحمك ياحبيبي تعرف انك واحشني اوي واحشني هزارك معايا اووووي يااطيب خلق الله أرجوكم ادعوا من قلبكم".

وكان قد أحيا عمر كمال عبد الواحد، لاعب النادي الأهلي، ذكرى اللاعب الراحل أحمد رفعت، وطالب متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء له.

وكتب عمر كمال عبد الواحد عبر حسابه على إنستجرام: “رحم الله روحاً كان وجودها في الدنيا جميلاً رحم الله روحاً أوجعنا رحيلها، رحم الله روحا مرت ولا ضرت، رحم الله ضحكة لا تنسى وملامح لا تغيب عن البال وصوتاً اشتقنا لسماعه اللهم ارحم من اشتاق له قلبي و لم يغيب عن بالي يوما ، اللهُم ارحمه بقدر ماتمنينا له البقاء، اللهُم أذقه من النعيم ماوعدت به المؤمنين الصابرين، اللهُم ارحمه وأغفر له واجعله في نعيمٍ دائم غير مُنقطع، رحم الله روحا لاتعوض”.