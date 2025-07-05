عرض سعودي لشراء عقد أشرف داري بمليوني دولار.. والأهلي يدرس الموقف

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي تلقى عرضًا رسميًا لشراء عقد المدافع المغربي أشرف داري، من أحد الفرق السعودية؛ للتعاقد معه بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال، عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الأهلي تلقى العرض الرسمي لضم داري مقابل 2 مليون دولار، والنادي يدرس الأمر حاليًا.

وأضاف: الأهلي يدرس موقف أشرف داري جيدًا في ظل إمكانية الموافقة على بيعه، مع ضم لاعب أجنبي، أو التوجه لضم لاعب مصري مع الاستفادة بمكان الأجنبي في شراء مهاجم جديد في ظل الرحيل المتوقع للفلسطيني وسام أبو علي.

وأكمل: هناك أكثر من تفكير داخل الأهلي، والبعض يطالب بالإبقاء عليه في الموسم المقبل، لكن مطالبات الجماهير واضحة مؤخرا والتي تطالب ببيع عقد المدافع المغربي.

وأكد: المعلومة المؤكدة بنسبة 100%، أن هناك عرضا رسميا وصل الأهلي لشراء عقد داري.