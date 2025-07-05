إعارة نجم الأهلي لـ النجم الساحلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد الضاوي كريستو لاعب النادي الأهلي، سينضم لصفوف النجم الساحلي بنسبة كبيرة بدون مقابل حتى الآن، مع وجود بند يمنح النادي التونسي امكانية شراء عقده.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: النجم الساحلي لم يتوصل لاتفاق رسمي حتى الآن مع كريستو، ويريد الحصول على نفس المقابل المالي الذي يحصل عليه من الأهلي.

وأضاف: النجم الساحلي يرى أنه من الصعب دفع 600 الف دولار راتب سنوي، والأهلي يوافق على انتقال اللاعب بأي حال من الأحوال، في ظل صعوبة قيده.

وأكمل: لو طلب النجم الساحلي وضع بنود بشراء عقده بعد الموسم المقبل، فأن الأهلي لن يمانع مطلقا، في ظل عدم وجود امكانية لعودته مجددًا.

وأتم: عرض النجم الساحلي انقذ الأمور داخل النادي الأهلي في ظل أن كريستو كان يريد الرحيل مجانا وفسخ عقده والحصول على مقابل مالي كتعويض.