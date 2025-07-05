بديل وسام أبو علي| الأهلي يدرس ضم لاعب غير متوقع لكل لجماهير الأحمر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي تحرك بشكل رسمي، نحو بديل وسام أبوعلي، حيث يتم التفاوض حاليا من أجل إمكانية التعاقد مع مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: مصطفى محمد هو الخيار الأول للنادي الأهلي، والمفاوضات بدأت بشكل رسمي مع اللاعب لبحث امكانية عودته إلى الدوري المصري وشراء عقده.

وأضاف: الأهلي سبق وتفاوض مع مصطفى محمد لكن اللاعب كان يريد البقاء في أوروبا، والنادي بالفعل يسعى بكل قوة للحصول على رغبة اللاعب ومن ثم الحديث مع نانت الفرنسي.

وتابع: الأهلي يسعى لإقناع مصطفى محمد في البداية بالعودة إلى الدوري المصري والانتقال للأهلي، وحال الحصول على الموافقة الرسمية من جانب اللاعب، سيتم الاتجاه نحو نادي نانت الفرنسي والتفاوض معه لشراء عقد المهاجم المصري.

وزاد: مصطفى محمد لم يغلق الباب أمام مسئولي الأهلي ولازال يتحدث مع مسئوليه.