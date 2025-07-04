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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نانت يحدد ثمن مصطفى محمد .. والأهلي يراقب الموقف

مصطفي محمد
مصطفي محمد
حمزة شعيب

 

دخلت مفاوضات انتقال المهاجم المصري مصطفى محمد إلى مرحلة الحسم، بعد أن وضعت إدارة نادي نانت الفرنسي تسعيرة واضحة للاستغناء عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وفي خطوة تشير إلى انفتاح النادي الفرنسي على بيع هدافه، ذكرت تقارير صحفية أن نانت حدد مبلغ 10 ملايين يورو مقابل التخلي عن خدمات مهاجم منتخب مصر لأي نادٍ يرغب في التعاقد معه.

المعلومات، التي نشرها موقع «foot-sur7» الفرنسي، أكدت أن إدارة نانت لن تمانع رحيل مصطفى محمد إذا جاء عرض رسمي بالقيمة المطلوبة، في وقت يسعى فيه النادي لإعادة ترتيب أوراقه المالية وتخفيف العبء على ميزانية الأجور.

 الأهلي على الخط.. بشرط خروج أبو علي

في سياق متصل، كشفت تقارير أن اسم مصطفى محمد مطروح بقوة ضمن قائمة المهاجمين المرشحين للانضمام إلى القلعة الحمراء، تحسبًا لاحتمالية رحيل الفلسطيني وسام أبو علي خلال الميركاتو الجاري.

وعلم صدي البلد  أن ادارة الأهلي  تتابع موقف اللاعب عن كثب، لكنها لم تتحرك بشكل رسمي حتى الآن، في انتظار ما ستؤول إليه العروض المقدمة لوسام، الذي يحظى باهتمام من عدة أندية، بينها الريان القطري، ونادٍ إماراتي وآخر من الدوري الأمريكي.

 

رغم أن مصطفى محمد يُعد هدفًا جذابًا لأي نادٍ يبحث عن مهاجم بمواصفات دولية وخبرة أوروبية، إلا أن قيمة الصفقة المرتفعة نسبيًا تمثل أحد التحديات أمام الأهلي، الذي يوازن حاليًا بين العائد من بيع وسام أبو علي والتكلفة المالية المحتملة لجلب مهاجم بديل على مستوى عالٍ.

نانت مصطفي محمد الأهلي

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