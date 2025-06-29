مجدي طلبة: وسام أبو علي أفضل من مصطفى محمد .. وكنت أتمنى استمرار حمدي فتحي

أكد مجدي طلبة نجم النادي الأهلي السابق أن رحيل الدولي الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أمر مرفوض تماماً ولا يوجد بديل أفضل منه في الوقت الحالي.

وقال مجدي طلبة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:



لا أعلم سبب التفكير من الأساس في رحيل وسام أبو علي عن النادي الأهلي ، والتعاقد مع لاعب آخر، نجاحه غير مضمون ، فالفريق بحاجة إلى الحفاظ على قوامه الأساسي بالموسم الجديد وعدم التفريط في أي لاعب، للعودة إلى منصات التتويج القارية.

وأضاف: جميع الخيارات المطروحة لتدعيم هجوم النادي الأهلي ليسوا بكفاءة وقدرات وسام أبو علي ، بما فيهم مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني وفريق نانت الفرنسي ، وكذلك أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي ، ورغم تواجد مصطفى محمد في أحد الدوريات الخمس الكبرى ، إلا إنني أرى أن وسام أبو علي يتفوق في الناحية المهارية وكذلك التهديفية.

وتابع: الأهلي يحتاج إلى تدعيم صفوفه في خط الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد ، وكنت أتمنى استمرار حمدي فتحي وتمديد الإعارة من نادي الوكرة القطري، فهو يجيد اللعب في هذا المركز أفضل من جميع مدافعي الأهلي الحاليين.