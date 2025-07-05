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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وائل القباني: هذا موقفي من اعتزال شيكابالا.. ولم أقدم توصية

شيكابالا
شيكابالا
رباب الهواري

كشف وائل القباني مدير الكرة السابق بنادي الزمالك عن رأيه في قرار محمود عبد الرازق شيكابالا باعتزال كرة القدم.

وقال القباني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "أنا مع قرار اعتزال شيكابالا، أنا بحبه جدا وكنت قريب منه، هو محترم ملتزم وقائد، وربنا كرمه بـ ركلة الجزاء الأخيرة ضد بيراميدز في كأس مصر، مع إنه مكنش عايز يشوط، وتلك أفضل نهاية لشيكابالا".

وعن تقديم توصية من خلاله باعتزال شيكابالا، قال: "لم أقدم اي توصية بشان شيكابالا، لأن هذا الأمر فني وليس إداري".

وأضاف: " كنا في حاجة لـ بطولة كأس مصر، والحمد لله توجنا باللقب".

وتابع: "تم تعييني في فترة صعبة جدا والبعض ترشح معي لهذا المنصب ورفضوا بسبب ظروف النادي".

وأكمل: "عبدالله جورج تواصل معي وأخبرني أن الكابتن حسين لبيب يرغب في التواصل معي، وأخبرني رئيس النادي أنه يرشحني في منصب مدير الكرة خلال الفترة القادمة مع أيمن الرمادي ولدينا هدفين، الأول أن نكون ثالث دوري، وأنا أسف إني بقول كده لأننا في فترة صعبة، والثاني التتويج بكأس مصر".

وأَضاف: "أخبرت رئيس النادي أني موافق.. وهو قال لي أن الفترة ستكون شهرًا واحنا مش عارفين ايه اللي هيحصل.. قلت لا يهم  شهر أو سنة  التواجد في الزمالك شرف لي".

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