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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالمنصف يفتح النار على وائل القباني.. والأخير يرد: «حملة مُمنهجة ضدي»

وائل القباني
وائل القباني
علا محمد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تصريحات محمد عبد المنصف، مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بشأن وائل القباني.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "محمد عبد المنصف ينتقد وائل القباني: منصب مدير الكرة كان صعبًا عليه، وتعلّم من بيبو وسيد عبد الحفيظ."

من جانبه، عبّر وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، عن حزنه الشديد مما وصفه بـ"الحملة الممنهجة" ضده، وذلك بعد تصريحاته خلال برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، واتهامه بتسريب أخبار النادي.

وقال “القباني” في مداخلة هاتفية بالبرنامج، المذاع على قناة DMC:
"هناك حملة ضدي، ولا أريد أن أعرف من ورائها، لكن البعض يقول إنني أفشيت أسرار النادي، وهذا غير صحيح."

الإعلامي مهيب عبد الهادي مدرب حراس المرمى عبد المنصف محمد عبد المنصف فريق غزل المحلة مدير الكرة السابق الزمالك

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