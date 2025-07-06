أيمن يونس: جون ادوارد مكسب للزمالك.. وأولاد النادي قدموا صورة سيئة لمنصب مدير الكرة

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تصريحات أيمن يونس نجم الزمالك السابق بشأن جون ادوارد عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال أيمن يونس : "جون ادوارد مكسب للزمالك وولاد النادي قدموا صورة سيئة لمنصب مدير الكرة".



وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عقد جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي، من أجل الاتفاق على الجهاز المعاون للبرتغالي يانيك فيريرا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: سوف يتم الاتفاق بين رئيس الزمالك والمدير الرياضي على الطاقم المعاون، ومن ثم الاعلان عنه رسميًا.

وأضاف: هناك محاولات من جانب مسئولي الزمالك لعودة مصطفى ميلا عامل غرفة خلع الملابس إلى منصبه مرة أخرى، وذلك بعد مسيرة طويلة تخطت 30 عامًا .. ولكن رفض جون إدوارد عودته رغم محاولات البعض ومنهم شيكابالا.