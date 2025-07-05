رابطة جماهير الزمالك في الإمارات تُكرّم حمزة المثلوثي

حرصت رابطة جماهير نادي الزمالك في دولة الإمارات العربية المتحدة على تكريم التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد انتهاء مشواره مع القلعة البيضاء مؤخرًا عقب نهاية تعاقده.

ويتواجد اللاعب التونسي في الإمارات خلال الفترة الحالية، حيث يخوض المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به، بعد الجراحة التي أجراها في الرباط الصليبي.

وقام أعضاء رابطة جماهير الزمالك في الإمارات بتنظيم حفل تكريم خاص للمثلوثي، ومنحوه درع الرابطة تقديرًا لما قدمه من جهود وتضحيات طوال السنوات التي قضاها مدافعًا عن ألوان الفريق الأبيض.

من جانبه، أعرب حمزة المثلوثي عن سعادته البالغة بهذا التكريم، موجّهًا الشكر لأعضاء الرابطة على هذه اللفتة الطيبة، ومؤكدًا اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل نادي الزمالك وجماهيره.