نجم الزمالك السابق يوجّه رسالة مؤثرة لـ شيكابالا بعد اعتزاله

وجّه عبدالرازق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقًا رسالة لـ محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي رسالة خاصة بعد إعلانه الاعتزال.

وقال “سيسيه” عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "الراجل اللي خلاني أحلم بالبطولة المصرية، من دواعي سروري مقابلتك، للعب معك".

وتابع: "أن تكون أحد إخوانك الصغار، شكرا لك على الدعم الثابت والنصائح، وبالأخص احترافيتك كمثال حقيقي لهذا الجيل".

وتابع: "شكرًا على حبك لهذا النادي الكبير، الزمالك الذي أحببته كثيرًا ومازلت تحبه، أخوك الصغير يتمنى لك التوفيق في حياتك الجديدة".