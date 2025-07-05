قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد السقا يكشف كواليس فيلم أحمد وأحمد: مشهد الخطوبة الأصعب
ماذا أفعل إذا لم يستجاب دعائي مع كثرة الإلحاح؟.. يسري جبر يجيب
مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا في فيضانات عارمة بولاية تكساس
لا مكان للغش ٠٠ ولجان ولاد الأكابر انتهت فى الثانوية العامة| شاهد
ترامب: لن نسمح بتحويل أمريكا إلى دولة من العالم الثالث
نيران صديقة .. مقتل 31 جنديا إسرائيليا على يد زملائهم في قطاع غزة
مصر للطيران تزود طائرات بوينج ماكسB737 بأنظمة تكنولوجية لتجنب التصادم
بعد تكرار حوادث الإقليمي.. أستاذ طرق يكشف مراحل تنفيذ الطرق علميا
عيار 21 الآن.. أسعار الذهب تفاجئ الأسواق بارتفاع جديد
إيران: جروسي لن يدخل البلاد قدم معلومات حساسة لإسرائيل
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 5-7-2025
ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي إماراتي: شعبية الزمالك في الخليج أقوى من الأهلي.. ورحيل زيزو صدم الجماهير

الزمالك
الزمالك
كريم عاطف

أكد الإعلامي الإماراتي جاسم الحمادي، أن نادي الزمالك يحظى بشعبية كبيرة في دول الخليج، مشيرًا إلى أن جماهير القلعة البيضاء أكثر تفاعلًا وتأثيرًا من جماهير الأهلي في المنطقة.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي خالد الغندور، على قناة المحور، أن انتقال أحمد مصطفى "زيزو" من الزمالك إلى الأهلي كان صعبًا وقاسيًا على جماهير النادي الأبيض.

وتحدث الحمادي عن علاقته بكرة القدم المصرية، مشيرًا إلى أنه سبق ونظم معسكرًا للزمالك في الإمارات تحت قيادة حسام حسن، كما أشرف على تنظيم العديد من معسكرات الأهلي.

وأوضح أن رامي ربيعة كان من الأفضل له الاستمرار في مشواره مع الأهلي.

وعن الكرة الإماراتية، أكد الحمادي أن فريق العين يُلقب بـ"زعيم الكرة الإماراتية"، لكنه أشار إلى أن كثرة تغيير المدربين؛ أثرت على الفريق، كما أن صفقاته قبل مونديال الأندية لم تكن موفقة.

وأشار إلى أن الهلال السعودي قدم أداءً جيدًا في كأس العالم للأندية، في حين أهدر الأهلي فرصة التأهل لدور الـ16، مؤكدًا أن تغيير كولر؛ أضر بمسيرة الفريق.

وأكد أن منتخب الإمارات يمتلك فرصة واقعية للتأهل إلى كأس العالم.

جاسم الحمادي إعلامي الإماراتي جماهير القلعة البيضاء القلعة البيضاء الزمالك دول الخليج الأهلي جماهير الأهلي زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2025 .. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

الإيجار القديم

آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

رسميًا.. شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة بـ50 ألف مقدم فقط

50 ألف مقدم وتقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

ترشيحاتنا

لماذا سمي يوم عاشوراء بهذا الاسم

لماذا سمي يوم عاشوراء بهذا الاسم وفضل صيامه وعلاقته باليهود؟ معلومات لا يعلمها كثير

دعاء إفطار يوم عاشوراء

دعاء إفطار يوم عاشوراء.. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت

أدعية يوم عاشوراء

قصة صيام يوم عاشوراء.. اعرف أبرز الأدعية في هذا اليوم

بالصور

مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا في فيضانات عارمة بولاية تكساس

فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية

تخلص من صداع الحر في الصيف بـ5 حيل سهلة

صداع الحر
صداع الحر
صداع الحر

وليد سعد : لحنت أغاني مؤثرة في مشوار عمرو دياب.. ومبسوط بنجاح "هلونهم"

وليد سعد وعمرو دياب
وليد سعد وعمرو دياب
وليد سعد وعمرو دياب

أول ظهور للزعيم عادل إمام بعد فترة غياب فى حفل زفاف حفيده .. شاهد

عادل إمام من حفل زفاف حفيده
عادل إمام من حفل زفاف حفيده
عادل إمام من حفل زفاف حفيده

فيديو

نبيلة عبيد

فيها ذكريات عمري.. نبيلة عبيد تعبر عن حزنها بسبب شقتها الإيجار القديم

رسالة مها الصغير الغامضة

مها الصغير تشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة: كما تدين تدان

عمرو دياب

عمرو دياب السبب.. خناقة كبيرة بين صلاح العزب وأيمن بهجت قمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد