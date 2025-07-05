اتحاد الجزائر يهزم شباب بلوزداد ويتوج بـ كأس الجزائر

نجح فريق اتحاد الجزائر في الفوز على شباب بلوزداد، وحرمانه من الحفاظ على لقب مسابقة كأس الجزائر لكرة القدم؛ بعدما تغلب عليه بنتيجة 2 - صفر، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "نيلسون مانديلا" في الجزائر العاصمة، تحت أنظار رئيس البلاد عبد المجيد تبون، وكبار المسؤولين في الدولة.

وحسم اتحاد الجزائر، اللقب، في الربع ساعة الأولى من المباراة؛ بعدما سجل هدفين عن طريق رياض بن عياد، وأحمد خالدي، في الدقيقتين 9 و13 على الترتيب.

ويعد هذا اللقب هو التاسع في مسابقة الكأس لفريق اتحاد الجزائر، الذي خاض النهائي للمرة 18، بعد فوزه باللقب 8 مرات من قبل في أعوام “1981، 1988، 1987، 1999، 2002، 2003، 2004، 2013”؛ ليعادل بذلك إنجاز “شباب بلوزداد” كأكثر الأندية تتويجا بكأس الجزائر.

كما تعد هذه المباراة، هي النهائي الثالث- من بين النهائيات الـ 6 التي جمعت الفريقين في تاريخ المسابقة- الذي يحسمه اتحاد الجزائر لصالحه، بعد لقبي عامي 1988 و2003، بعدما فاز شباب بلوزداد باللقب أعوام 1969، 1970، و1978.