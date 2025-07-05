أليسون بيكر يكشف سبب غيابه عن جنازة ديوجو جوتا.. ويوجه رسالة مؤثرة لعائلته

كشف البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول، عن السبب وراء غيابه عن جنازة زميله الراحل ديوجو جوتا، الذي فارق الحياة مؤخرًا رفقة شقيقه أندريه سيلفا، في حادث سير مأساوي هز الوسط الرياضي.

وعبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، نشر أليسون رسالة حزينة قال فيها: "عادةً أنشر أشياء منطقية، لكن اليوم لا شيء يبدو منطقيًا!.. مرة أخرى، يفصلني بحر عن وداع شخص أحبه!، لكني أعلم أن زملائي في النادي يُمثلونني جيدًا".

وأرفق أليسون رسالته، بصورة مؤثرة بالأبيض والأسود، تجمع بين عائلته، وبين عائلة الراحل ديوجو جوتا، في لحظة عائلية تعكس عمق العلاقة التي كانت تربطهما.

كما وجه حارس الريدز، رسالة خاصة إلى زوجة جوتا، قال فيها: "إليكِ صديقتي.. أنت تعلمين أنك لن تمضي وحدك أبدًا.. سنكون معك في أقرب وقت ممكن".

وكانت جنازة جوتا قد شهدت غياب عدد من الأسماء البارزة، رغم قربها الشديد من اللاعب، مثل النجم محمد صلاح، والمدرب الألماني يورجن كلوب، بالإضافة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لأسباب مختلفة، في وقت لا تزال فيه أجواء الحزن تخيم على النادي والجماهير بعد الفاجعة.

وتُوفي ديوجو جوتا (28 عامًا) وشقيقه أندريه سيلفا؛ إثر حادث سير مروع وقع في شمال إسبانيا، بينما لا تزال التحقيقات جارية حول أسباب الحادث.