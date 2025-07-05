إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

أكد الإعلامي أمير هشام، أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك يدير الأمور داخل فريق الكرة حاليا بشكل صارم، لأنه يرغب في نجاح تجربته، ولابد من دعمه بقوة خلال المرحلة المقبلة، طالما تم منحه الصلاحيات كاملة من جانب مجلس الإدارة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: أن نادي الزمالك اتم اتفاقه للتعاقد مع المهدي سليمان ووقع الحارس لمدة موسمين قادمين، في ظل مفاوضات النادي الأبيض مع بيراميدز لإبرام صفقة تبادلية، ومرشح للدخول في تلك الصفقة، محمد صبحي.

وأضاف: الزمالك يريد الاستفادة من بيراميدز بضم بعض اللاعبين المميزين في مقابل انتقال محمد صبحي.

وأكمل: محمود صابر لاعب فريق بيراميدز يرحب بالانتقال لنادي الزمالك ويضغط بقوة للانضمام لصفوف الفريق الأبيض، وأيضا هناك محاولات مستمرة من جانب الزمالك لشراء بوبو وزلاكة.

وتابع: الزمالك يريد ضم مصطفى فتحي ومهند لاشين، لكن الأمور صعبة، فيما يرغب بيراميدز في ضم محمد صبحي وأحمد فتوح وناصر ماهر، ولكن الزمالك يوافق فقط على انتقال محمد صبحي بعد اتمام التعاقد مع المهدي سليمان.

وأضاف: الزمالك قريب للغاية من صفقة محمود صابر، وهي لاعب مميز في خط الوسط، وفي حالة قدرة النادي الابيض على ضم بوبو وزلاكة سوف يضم ثلاثي مميز للغاية لتدعيم صفوفه، في مقابل انتقال صبحي بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وأشار إلى أن محمود صابر يضغط بقوة للانتقال لنادي الزمالك، وكذلك محمود زلاكة جناح الفريق السماوي.