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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وائل القباني: اعتذرت عن حضور حفل تكريم الزمالك.. ولم أخطئ عندما دافعت عن النادي في أزمة أحمد حمدي

وائل القباني
وائل القباني
إسلام مقلد

أكد وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، أنه تلقى دعوة رسمية من مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة الكابتن حسين لبيب، لحضور حفل تكريم الجهاز الفني السابق، والذي أُقيم يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنه اعتذر عن عدم الحضور لأسباب خاصة.

وقال القباني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2،  إن الدعوة وُجهت إليه من خلال الكابتن هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، لكنه لم يتمكن من الحضور بسبب ظروف شخصية حالت دون ذلك.

وأضاف القباني: "علاقتي بجمهور الزمالك جيدة، وخلال الفترة الماضية تحدثت في بعض الأمور التي كان يعتقد البعض أنها أسرار، لكنها لم تكن كذلك، وأنا فقط وضّحت بعض الحقائق احترامًا للجمهور والنادي".

وتطرق القباني إلى أزمة لاعب الفريق أحمد حمدي، الذي نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي قال فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل"، مشيرًا إلى أنه خرج وقتها لتوضيح الموقف والدفاع عن النادي، خاصة أن النادي هو من تكفّل بمصاريف سفر اللاعب، وتم إيداع مستحقاته في حسابه البنكي قبل نهائي كأس مصر بيومين.

وأوضح القباني أن اللاعب هو من حدد موعد السفر، والتذكرة صُرفت من قبل النادي، لكن تأخر وصول الشيك إلى الحساب البنكي جاء بسبب تزامنه مع إجازة عيد الأضحى، مؤكدًا أنه تواصل مع اللاعب وشرح له الموقف.

واختتم: "هل أخطأت عندما خرجت لتوضيح الصورة والدفاع عن النادي؟ فوجئت بهجوم ضدي واتهامات بأنني أفشيت أسرارًا، رغم أن كل ما قلته كان توضيحًا للحقائق ووضع الأمور في نصابها الصحيح".

وائل القباني نادي الزمالك الزمالك

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