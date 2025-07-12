سيد عبد الحفيظ ينتقد وائل قباني لهذا السبب

انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي السابق تصريحات وائل القباني ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وقال سيد عبد الحفيظ: “وائل القباني بيقول اشتغلت صح ونجحت في فترتي مع الزمالك وده مش صح أنه هو اللي يقول مفروض الناس اللي تقول إنك نجحت وتقيمك ..... فاللي بيقوله وبيعمله مش صح”.

وكان قد علق سيد عبدالحفيظ، نجم النادي الأهلي السابق، على تصريحات وائل القباني مدير الكرة السابق في نادي الزمالك، بشأن الفترة التي قضاها مع الفريق.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريح تليفزيوني عبر شاشة «إم بي سي مصر»: «وائل القباني راجل مؤدب ومحترم وسوي ولكن ممكن يكون خانه التعبير مش أكتر في حديثه عن الجهاز الفني للزمالك السابق بقيادة الرمادي».

وأضاف: «القباني بيقول أنا «اشتغلت صح ونجحت في فترتي مع الزمالك»، وده مش صح أنه هو اللي يقول مفروض الناس اللي تقول إنك نجحت وتقيمك، فاللي بيقوله وبيعمله مش صح».

وتابع: «أيمن الرمادي من أنجح الناس اللي اشتغلت في ظروف صعبة».