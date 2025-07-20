مكاسب الأهلي من رحيل وسام أبوعلي.. شوبير يكشف الكواليس: «صفقة بالملايين»

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن الموقف النهائي لوسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، بخصوص رحيله عن القلعة الحمراء.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": “اللمسات الأخيرة في صفقة وسام أبو علي، وتحقيق طلبات النادي الأهلي.”

وأكد مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن الإدارة أنهت الاتفاق مع نادي كولومبوس كرو الأمريكي بشأن انتقال اللاعب، في صفقة تبلغ قيمتها 7.5 مليون دولار، يحصل عليها الأهلي على قسطين.

وأوضح المصدر أن تفاصيل الصفقة تشمل: 5.5 مليون دولار كدفعة أولى.. و2 مليون دولار تُدفع في شهر يناير المقبل.. مع وجود بند إعادة بيع يمنح الأهلي 15% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب. بالإضافة إلى حوافز إضافية بقيمة مليوني دولار، بواقع مليون دولار إذا سجل اللاعب 10 أهداف أو أكثر.. ومليون دولار إضافية إذا تجاوز عدد أهدافه 15 هدفًا أو أكثر.