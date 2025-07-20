«الغندور» يُوجّه رسالة للأهلي بشأن قيمة بيع وسام أبو علي: «كل واحد بيضرب رقم»

وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة إلى مسئولي النادي الأهلي بشأن قيمة بيع اللاعب وسام أبو علي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب الغندور: “يجب على النادي الأهلي الإعلان الرسمي عن ثمن بيع وسام أبو علي، والمبلغ الذي سيتم وضعه في الميزانية، بالإضافة إلى قيمة ما سيحصل عليه ناديه السابق من الصفقة، بعيدًا عن الكلام المرسل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل شخص يذكر الرقم الذي يعجبه”.

وكان الغندور قد كشف عن تفاصيل مثيرة بشأن رحيل اللاعب وسام أبو علي من النادي الأهلي، قائلاً: "للأسف، وسام تمرد، وسيتم بيعه بثمن أقل من طلبات الأهلي، كما أن الأهلي سيدفع 20% للنادي السويدي من إجمالي الصفقة".

من جانبه، كتب الناقد الرياضي عمرو الدردير: "الأهلي يرضخ لطلبات وسام أبو علي ويوافق على رحيله بمبلغ أقل مما يُقال".

وأضاف: “وبالمناسبة، من الصعب جدًا أو شبه المستحيل أن يعوضه الأهلي”.

كما كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن موقف وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، النهائي من الرحيل عن القلعة الحمراء.

وكتب شوبير عبر حسابه على "فيسبوك": "اللمسات الأخيرة في صفقة وسام أبو علي، وتحقيق طلبات النادي الأهلي."

وأكد مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء انتهاء النادي الأهلي من الاتفاق مع نادي كولومبوس كرو الأمريكي بشأن انتقال وسام أبو علي، مقابل 7.5 مليون دولار يحصل عليهم الأهلي على قسطين.

وأوضح المصدر أن تفاصيل انتقال اللاعب الفلسطيني تشمل: 5.5 مليون دولار دفعة أولى، و2 مليون دولار في يناير المقبل، مع وجود بند يمنح الأهلي 15% من قيمة إعادة البيع مستقبلًا.