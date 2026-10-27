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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البورصة: مؤشرات الاقتصاد الكلي مطمئنة.. وتحركات أسعار الصرف في مصر مؤقتة

الدولار
الدولار
هاني حسين

أكدت رانيا يعقوب عضو مجلس الإدارة البورصة المصرية، أن الأسواق العالمية تعاني من حالة اضطراب ومخاوف والأموال الساخنة تدخل لاقتناص الفرص وتخرج سريعا .

وقالت رانيا يعقوب في مداخلة هاتفية على قناة “ الحدث اليوم”،:" ما حدث في أسواق البورصة المصرية خلال الأيام الماضية امر طبيعي يحدث في ظل حالة عدم اليقين والاضطرابات بسبب توترات الشرق الأوسط".

وتابعت رانيا يعقوب:" بعض الأصوات التي تثير المخاوف على السوشيال ميديا تجعل صغار المستثمرين يشعرون بالقلق والهلع".

واكملت رانيا يعقوب:" مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر مطمئنة وارتفاع سعر الدولار أمر طبيعي للغاية في ظل توترات الشرق الأوسط".

ولفتت رانيا يعقوب :" ما يحدث حاليا في تحركات أسعار الصرف في مصر امر مؤقت ولدينا مرونة في سعر الصرف ومع استقرار الأوضاع سوف تستقر الأوضاع، والمؤشرات الرئيسية في البورصة ارتفعت اليوم مرة أخرى".

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