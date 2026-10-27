ارتفاع مؤشر البورصة السعودية في ختام التعاملات

ارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيس، في ختام تعاملات اليوم / الثلاثاء /، بمقدار 224.67 نقطة مسجلا 9986.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 441 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 237 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 30 شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا بمقدار 325.66 نقطة مسجلا 21537.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3.7 ملايين سهم.