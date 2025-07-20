طارق السعيد: مصطفى محمد البديل الأنسب لوسام أبو علي.. لكن عنده طموح أكبر

أكد طارق السعيد نجم مصر والزمالك والأهلي السابق، أن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي هو الاسم الأقرب والأجدر لتعويض رحيل وسام أبو علي عن الأهلي حال تمت الصفقة، مشيرًا إلى أن مصطفى يمتلك قدرات هجومية كبيرة.

وأضاف طارق السعيد خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر: "مصطفى قافل الباب حاليًا، عنده طموحات مختلفة، ويمتلك عروضاً خارجية من أوروبا، وأخرى محلية، وممكن الأهلي يوافق على رحيل وسام لو نجح في التعاقد مع مصطفى".

وشدد السعيد على أن سوق المهاجمين حاليًا صعب جدًا، والأهلي لن يفرط في نجم بحجم وسام بسهولة من غير بديل يليق بمكانة النادي.