يوسف العربي يعزز هجوم نانت .. ومصير مصطفى محمد يزداد غموضًا

أعلن نادي نانت الفرنسي رسميًا تعاقده مع يوسف العربي، المهاجم المغربي المخضرم، قادمًا من أبويل نيقوسيا القبرصي، بعقد يمتد لموسم واحد حتى يونيو 2026، مع خيار التمديد لعام إضافي.

تأتي هذه الخطوة وسط توقعات متزايدة برحيل المصري مصطفى محمد، في ظل العروض المحلية من الأهلي، الزمالك، وبيراميدز، بالإضافة إلى اهتمام خارجي لم يُكشف عن تفاصيله بعد.

العربي (38 عامًا)، صاحب المسيرة الثرية في أوروبا وآسيا، سجّل 322 هدفًا في 610 مباريات خلال مسيرته، وخاض تجارب ناجحة مع أندية مثل الهلال السعودي، غرناطة الإسباني، الدحيل القطري، وأولمبياكوس اليوناني.

وقال العربي عقب التوقيع:

"سعيد بالعودة إلى الدوري الفرنسي عبر نادٍ كبير مثل نانت، متحمس لهذا التحدي الجديد، وأعلم جيدًا ما أستطيع تقديمه للفريق من خبرة وفعالية هجومية".

وتمثل هذه الصفقة مؤشراً على نية نانت إعادة هيكلة خطه الأمامي، مما يضع مستقبل مصطفى محمد في مهب الريح قبل انطلاق الموسم الجديد.