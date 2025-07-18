جالطة سراي يغازل إيدرسون.. مفاوضات متقدمة لخطف حارس مانشستر سيتي

رغم استمرار بيب جوارديولا في الاعتماد على إيدرسون كحارس أساسي لمانشستر سيتي، تصاعدت الأنباء مؤخّرًا حول قرب انتهاء ارتباط اللاعب بالسيتي، مع ظهور عرض تركي رسمي يستهدف ضمه.

عرض تركي أولي لايدرسون من مانشستر سيتي

كشف الصحفي رودي جاليتي أن نادي جالطة سراي التركي قدّم عرضًا أوليًا لضم الحارس البرازيلي الدولي، وثقت الإدارة التركية في قدرتها على إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولقي العرض ترحيبًا من اللاعب، الذي أبدى استعداده للانضمام إلى الفريق التركي مع تخفيض راتبه بما يمكن أن يسهم في تسهيل نجاح الصفقة.

في ظل توجه إدارة مانشستر سيتي لتجديد دماء الفريق، وإعطاء أدوار أكبر للبدلاء والشباب، أصبح مستقبل إيدرسون داخل النادي أقرب للرحيل رغم دوره المحوري في تحقيق كثير من الألقاب خلال المواسم الثمانية الماضية.

ويتبقى في عقد إيدرسون مع سيتي عاما واحدا فقط، وحسب التقارير، فإن النادي التركي يسعى للتفاوض من أجل خفض مبلغ الانتقال عن القيمة المُقدّرة رسميًا، التي تصل إلى 15 مليون يورو.

ولا يهدف النادي التركي لاستعارة حارس مانشستر سيتي وحسب، بل يسعى للتعاقد مع المدافع مانويل أكانجي، الذي قد يصبح صفقة ثنائية طالما وافق أيضًا على خفض راتبه، مع إمكانية تقديم عرض رسمي مماثل.

في ظل هذه التطورات، يواجه إيدرسون خيارين مهمين: مواصلة مسيرته الطويلة في مانشستر سيتي من خلال تجديد العقد أو قبوله بعرض جالطة سراي وخوض تجربة جديدة بالدوري التركي.