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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد محمد صلاح.. نجم مصري جديد يوقع عقدا مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

في ظل التألق اللافت لمحمد صلاح بقميص ليفربول، واصل النادي الإنجليزي تعزيز تاريخه مع المواهب المصرية، بعد أن أعلن عن توقيع عقد جديد مع لاعب الوسط الشاب كريم أحمد، أحد أبرز العناصر الواعدة في أكاديمية "الريدز".

عقد جديد لموهبة مصرية شابة

وبحسب الصحفي الإنجليزي المقرب من ليفربول لويس باور، فإن إدارة النادي قررت مكافأة كريم أحمد، صاحب الـ18 عامًا، بعد الموسم المميز الذي قدمه مع فريق تحت 18 عامًا، بتوقيع عقد جديد يضمن له الاستمرار في صفوف الفريق وتدرجه في مراحل التطوير.

أرقام الموهبة المصرية الجديدة

شارك كريم أحمد في 22 مباراة الموسم الماضي مع فرق الفئات السنية، وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 5 تمريرات حاسمة، ما جعله محط أنظار المدربين في النادي، ليتم تصعيده إلى فريق تحت 21 عامًا اعتبارًا من الموسم الجديد.

رغم أنه يحمل الجنسيتين المصرية والإنجليزية، فإن كريم أحمد لم ينضم حتى الآن لأي منتخب وطني، لكن تألقه في إنجلترا يجعله مرشحًا بقوة للانضمام إلى منتخبات مصر السنية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يُعد من أبرز المواهب المصرية الشابة في أوروبا.

محمد صلاح كريم أحمد ليفربول

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